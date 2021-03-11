Hakkari Gençlik Merkezi üyeleri çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari Gençlik Merkezi üyeleri çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı

11.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:02
Hakkari Gençlik Merkezi üyeleri çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı

Hakkari Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, Şemdinli ilçesine bağlı Ağaşıkayalar köyündeki çocuklara çeşiti hediyeler ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Hakkari Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri, Şemdinli ilçesine bağlı Ağaşıkayalar köyündeki çocuklara çeşiti hediyeler ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, Aşağıkayalar köyündeki ilkokulunu ziyaret etti.

Gençlik merkezi üyeleri de İl Emniyet Müdürlüğü destekleriyle hazırlanan kırtasiye malzemelerini öğrencilere verdi

Merkez gönüllüleri, daha sonra ana sınıfının duvarlarına resim çizdi.

Etkinliğe Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, İl Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Fahrettin Altun
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari Gençlik Merkezi üyeleri çocuklara kırtasiye malzemesi dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:04:31. #1.15#
title