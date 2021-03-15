Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı
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Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı

15.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:30
Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü yürüttüğü sanatsal, kültürel ve spor faaliyetlerle tam not aldı.

Hakkari Gençlik Merkezi Müdürlüğü yürüttüğü sanatsal, kültürel ve spor faaliyetlerle tam not aldı.

Hakkari Gençlik Merkezi etkinliklerini yoğun ve coşkulu bir şekilde sürdürüyor. Yapılan faaliyetlerle başta gençler olmak üzere her yaştan insanın yüreğine dokunmak arzusuyla yoluna devam eden gençlik merkezi; kar, yağmur, çamur demeden sanatsal, kültürel ve spor faaliyetlerine devam ediyor. Bir süre önce Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünde gerçekleştirilen etkinlikte yöre halkından tam not alan Hakkari Gençlik Merkezi, burada çocuklara çeşitli hediyeler vermişti. Kaymakamlık Kayak Yarışmasına yöresel kıyafetleriyle katılan vatandaşlara da Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Nevzat Yılmaz tarafından değişik ödüller verilmişti. - HAKKARİ

Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı
Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı
Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı
Hakkari Gençlik Merkezi tam not aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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