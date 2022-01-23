Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa güven tazeledi
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HATSO) Başkanı İsmail Akboğa, yeniden göreve seçildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HATSO) Başkanı İsmail Akboğa, yeniden göreve seçildi.
HATSO konferans salonunda yapılan olağan genel kurulda 684 üye oy kullandı.
Başkanlık için 3 adayın yarıştığı seçimde 358 oy alan İsmail Akboğa yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Akboğa, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri