Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa güven tazeledi - Haberler
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Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa güven tazeledi

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa güven tazeledi
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HATSO) Başkanı İsmail Akboğa, yeniden göreve seçildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası (HATSO) Başkanı İsmail Akboğa, yeniden göreve seçildi.

HATSO konferans salonunda yapılan olağan genel kurulda 684 üye oy kullandı.

Başkanlık için 3 adayın yarıştığı seçimde 358 oy alan İsmail Akboğa yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Akboğa, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Hakkari, Güncel, Haber

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