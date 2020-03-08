Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri
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İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Yaşam

Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri

19) bilgilendirme semineri verildi.

08.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:50
Hakkari emniyet personeline korona virüs semineri

19) bilgilendirme semineri verildi.


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi Dr. Gamze Derelioğlu tarafından emniyet personeline yönelik korona virüs (Covid-19) bilgilendirme semineri verildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde emniyet personeline korona virüs (Covid-19) hastalığının ne olduğu, belirtileri, bulaşma yolları ve hastalıktan korunma yolları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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