Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pınar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafını seçen Pınar, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını tercih etti.

Pınar, haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğraflarına oy verdi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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