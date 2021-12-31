Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, AA'nın
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pınar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafını seçen Pınar, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını tercih etti.

Pınar, haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğraflarına oy verdi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title