Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, basın mensuplarıyla buluştu

23.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:22

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kette görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Aydın, Polis Evi'ndeki programda gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini belirten Aydın, emniyet teşkilatı olarak basın mensuplarıyla uyum içeresinde çalıştıklarını kaydetti.

Gazeteciler de ilgilerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA