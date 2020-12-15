Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:16
Hakkari Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Aydın, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Aydın, yarışmadaki tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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