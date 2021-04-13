Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sporculara malzeme desteği sürüyor

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme desteği sunmaya devam ediyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme desteği sunmaya devam ediyor.

Terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü, bir taraftan da kentin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında uygulanan "Sen gençsin, güç sensin" ve "Saklı kalan gülüşler" projeleri çerçevesinde, bünyesinde kadın ve erkek futbol ile atletizm takımları bulunan Hakkarigücü Futbol Kulübü için çeşitli malzemeler temin etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, malzeme dağıtımı dolayısıyla Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen programda kulübün başkan vekili Cemile Timur ve sporcularla bir araya geldi.

Sporculara malzemelerini teslim eden Aydın, amaçlarının kentteki sportif faaliyetlerin yaygınlaşması ve başarıların artmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Timur da kulüp olarak başarıyı hedeflediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı