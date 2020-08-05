Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti
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Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin eğitim alanında önceki yıllara göre daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

Hakkari eğitimde başarı çıtasını yükseltti
05.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:14

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin eğitim alanında önceki yıllara göre daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

Valiliğin internet sayfasındaki bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece yapan öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbıyık, kentte eğitim konusunda güzel gelişmelerin olduğunu söyledi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında başlattıkları "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi" ile öğretmenlerin birinci dönemde fedakarca, velilerin tamamına yakınını ziyaret ettiğini belirten Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan", "Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek" ile "Her Çocuk Bir Etkinlik" projelerinin tüm okullarda uygulandığını ve güzel sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Akbıyık, 2020 yatırım programı kapsamında il genelinde 120 derslikli 5 okul ve 400 kişilik 2 pansiyonun bitirilip hazır hale getirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özveriyle yürütülen bu çalışmaların sonucunda 2019-2020 eğitim öğretim yılı Hakkari için oldukça verimli olmuştur.

Türkiye geneli yapılan TÜBİTAK projeleri yarışmasında şehrimiz birçok ili geride bırakarak 40. sıraya yükselmiştir. Liselere Geçiş Sistemi sınavında bir önceki yıla göre yüksek puan alan ve yüzde 10'luk dilime giren öğrenci sayımız artmıştır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarına göre tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlere yerleşecek öğrenci sayımız da önceki yıllara oranla daha fazladır. Yoğun geçen bir yılın ardından ayrı ayrı başarı hikayeleri yazan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve paydaşlarımız sayesinde ilimizi geçen yıllara göre çok daha iyi yerlere taşıdık."

Akbıyık, sohbet ettiği öğrencilere altın verdi.

Kaynak: AA

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