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Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı 1. lig yoluna emin adımlarla devam ediyor.

27.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:02
Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda

Sportif Faaliyetler Kulübü takımı 1. lig yoluna emin adımlarla devam ediyor.


Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı, deplasmanda Bağlar sporu 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Gurubunda Play offlara kalan Sportif Faaliyetler Kulübü 1. Lig için 1-10 Mart arası 'de bir üst lig için mücadele edecek. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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