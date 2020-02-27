Hakkari efeleri Eskişehir'de 1. lig yolunda

27.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:02

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı 1. lig yoluna emin adımlarla devam ediyor.



Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol takımı, deplasmanda Diyarbakır Bağlar sporu 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Gurubunda Play offlara kalan Sportif Faaliyetler Kulübü 1. Lig için 1-10 Mart arası Eskişehir'de bir üst lig için mücadele edecek. - HAKKARİ

Kaynak: İHA