Hakkari Durdurulan Araçta 703 Kilo Esrar ve Kalaşnikof Bulundu

Durdurulan araçta 703 kilo esrar ve Kalaşnikof bulundu



Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, silah, mühimmat ve esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Hakkari Valiliği, dün saat 23.50 sıralarında Hakkari-Van yönüne giden bir aracın şüphe üzerine durdurulduğunu açıkladı. Araçta 703,5 kilo toz esrar, 1 Kalaşnikof ile şarjör ve 10 fişeği ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI



DHA-Güvenlik - Türkiye-Hakkari - Behçet DALMAZ



VIDEO YOK



(Tür: Yurt)