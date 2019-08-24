Hakkari "doğa sporları merkezi" olma yolunda

24.08.2019 12:15

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari, bakir bölgeleri, doğal parkurları ve saklı kalan doğal güzellikleriyle doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor.

Büyük bölümü dağlarla kaplı olan, 3 bin rakımın üzerinde 30 zirvenin bulunduğu kent, dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylarıyla doğaseverleri cezbediyor.

Son zamanlarda saklı güzelliklerin ortaya çıktığı kentte, başka illerden kente gelen sporcular da gerçekleştirdikleri kaya tırmanışı, dağ bisikleti ve doğa yürüyüşleriyle bölgeyi adeta yeniden keşfetmeye başladı.

Bölgede doğa sporlarına yönelik etkinliklerin artması, kentteki doğa tutkunu gençlerin de bu alana olan ilgisini artırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği, Hakkari Üniversitesi, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSİAD), kentin bu alanda gelişmesi için gençlere yönelik dağcılık ve kaya tırmanışı kursları başlattı. Kurslara katılanlar, uzmanlardan aldıkları eğitimlerle bölgenin gizli kalan güzelliklerini keşfetmeye hazırlanıyor.

Üniversite doğa sporlarına elverişli alanları belirledi

Hakkari Üniversitesi de Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından desteklenen "Görürsen Her Yer Güzel Projesi" çerçevesinde doğa sporlarına yönelik elverişli rotaların tespiti için çalışma başlattı.

Üniversite öğretim görevlileri Murat Adıyaman, Emin Yıldırım ve Yaşar Kaplan'ın sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında kano, dağcılık, tur kayağı, yamaç paraşütü, kayaklı yamaç paraşütü, dağ ve yol bisikleti, kayak ve doğa yürüyüşü sporları için uygun rotalar belirlenerek kitap haline getirildi.

"İnsanlar Hakkari'yi tanımak, görmek istiyor"

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere yönelik doğa sporları eğitimlerine başladıklarını söyledi. Eğitimleri genellikle rota açtıkları noktalarda yaptıklarını belirten Ertunç, şöyle devam etti:

"Kaya tırmanışı eğitimi dağcılık için oldukça önemli. Zirve tırmanışlarında kayalarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu eğitimin alınması gerekir. Eğitime yoğun ilgi gösteriliyor. Önceki yıllarda doğa sporlarına fazla ilgi yoktu ama son yıllarda heyecan dozu yüksek sporlar daha fazla ilgi görmeye başladı. Amacımız Hakkari bölgesini hem halkımıza hem de yurdun dört bir yanına tanıtmak. İnsanlar Hakkari'yi tanımak, bölgenin dağlarını, platolarını, yaylalarını, buzul şelalesi ve göllerini görmek istiyor."

Talep üzerine daha çok doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini ifade eden Ertunç, ülkenin bir çok yerinden sporcunun yanı sıra kentteki doğaseverlerin de bu sporlara ilgisinin artmasının sevindirici olduğunu aktardı.

"Doğa turizmi için gelenlerin sayısı arttı"

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman da ekoturizmin birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de revaçta olduğunu aktardı. Hakkari'nin el değmemiş doğasıyla bu anlamda büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Dağcılıktan raftinge, kayağa ve bütün kış ile doğa sporlarının rahat ve güvenli şekilde yapılabileceği rotaları belirleyerek kitap haline getirdik. Aynı zamanda bunun 5 dilde filmini de hazırlayıp doğaseverlerin hizmetine sunduk. Buraların daha çok bilinmesiyle kente turist sayısında da artış oldu. Bu sayede gençlerimiz de bu branşlara yönelmeye başladı." diye konuştu.

Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak ise geçen sene kaymakamlığın desteğiyle iki rafting takımı oluşturulduğunu anlattı.

Hakkarili gençlerden oluşan takımla ülke genelinde düzenlenen rafting müsabakalarına katıldıklarını kaydeden Parlak, "Zap Suyu'nun debisi yüksek. Burada rafting yapmaya çalışıyoruz. Rafting yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bölgenin güzel bir doğası var. İnsanlar gelip görüyor ve güzel vakit geçiriyor." dedi.

Kaya tırmanışı eğitimi alan Feyyaz Tekin de doğayla iç içe zaman geçirmek için bu tür etkinliklere katıldığını bildirdi.

Tekin, "Doğada stres atıp dinleniyoruz. Eğitim alıp, tırmanış yapıyoruz. İlk olduğu için biraz zor geçti. Bundan sonra Sümbül Dağı ile diğer yüksek rakımlı dağlara tırmanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA