(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı
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(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardıHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden üniversite mevzunu Azad Düzsöz, devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı.

(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden üniversite mevzunu Azad Düzsöz, devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı.

Yüksekova ilçesi Gürdere köyün Mezran Mahallesinde ikamet eden üniversite mevzunu Azad Düzsöz (29), devletin verdiği destekle arıcılık yapmaya başladı. Az deneyime sahip olmasına ve tüm zorluklara rağmen köyünde 500 kilo bal elde etmeyi başardı. Düzsöz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon mevzun olduktan sonra memleketi olan Yüksekova'ya geldi. Düzsöz, devletin verdiği 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanıp köyünde arıcılık işine başladı. İlk sene başladığı 40 arı kovanla, acemiliğinden dolayı iş yapamazken, 5 seneden sonra 40 arı kovanını 80 kovana çıkarıp 500 kilo bal elde etmeyi de başardı.

Bundan sonra ürettiğim balları piyasaya sürüp satmaktır diyen Azad Düzsöz, "Üniversiteyi bitirdiğimde hemen memleketime gelip KPSS'ye çalıştım. Ancak atanamayınca devletin bize sunmuş olduğu 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdum ve yararlandım. 40 kovanla başladık, ilk sene bilmediğimizden dolayı bazı arılarım öldü. Daha sonra 5 sene içerisinde kendi tecrübelerimle ve oradan buradan baktığım bilgilerle 40 kovanı, 80 kovana tamamlayarak 500 kilo elde etmeyi de başarabildim ve geçimizi de bununla sağlıyoruz. Ben bu işi de köyümün en yüksek tepesinde yapıyorum kimseye zarar ve rahatsızlık vermeden. Ben bu arıcılık işini de yaparken, hem tarımla hem de hayvancılıkla da uğraşıyorum" dedi.

(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı
(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı
(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı
(HAKKARİ)Devletin desteğiyle aracılık yapmaya başladı, 500 kilo bal elde etmeyi başardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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