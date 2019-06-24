İstanbul'da bulunan Hakkari Dernekler Platformu öncülüğünde Hakkari Dernekler Federasyonu kuruluyor.

Uzun zamandır İstanbul'da faaliyet gösteren Hakkari derneklerinin bir üst çatı altında toplanarak çalışmalarında profesyonelleşerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen önemli bir adım atılıyor. Hakkari'yi eğitim, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanlarında çalışmalar yapma, bu doğrultuda önemli lobi faaliyetlerini yürüterek Hakkari iline daha iyi bir hizmet sunulması için Hakkari Dernekler Federasyonunun kurulması kararı alındı.

Bir yandan Hakkari Dernekler Federasyonunun kurulması için yoğun çalışmalar yürüten dernekler, diğer yandan da genel kurula gidip taze kan ile yeni yönetim ile Hakkari derneklerinin güçlenmesi yolunda çalışmalar yürütüyorlar. Hakkari Dernekler Federasyonunun kurulması aşamasında İstanbul'da faaliyet yürüten Hakkari Kültür Derneği ve Hakkari Sosyal Yardımlaşma Derneği öncülük ediyorlar. İstanbul Hakkari Kültür Derneği Başkanı İsmail Demir, "Bizler İstanbul'da ikamet eden Hakkarililer olarak yıllarca sivil toplum örgütü çatısı altında bir araya gelememe eksikliğini yaşadık. Son iki sene içerisinde dernekleşme, kooperatifleşme ve vakıf kurma yolunda çalışmalarımıza ağırlık verdik. İstanbul'da Hakkari Kültür Derneği ve Hakkari Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurduk. Hakkari'ye ve kültürümüze gönül vermiş arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel adımlar atacağız. Şimdilik derneklerimizin birleşmesi noktasında platform oluşturduk. Bu platform çatısı altında hemşehrilerimizi bir araya getirecek kültürel aktiviteler düzenleyerek geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında platform olarak 22 Haziran 2019 günü yaptığımız toplantı sonucunda federasyon kurulma kararı çıktı. Aynı zamanda iki ayrı derneğimiz de genel kurula giderek yeni yönetimlerini ve çalışma gruplarını oluşturdular. Önümüzdeki süreçte bizleri yoğun bir gündem bekliyor. Buradan İstanbul ve çevresindeki hemşehrilerimize de bir müjde vermek isteriz. Hakkari Dernekler Platformu öncülüğünde 14 Temmuz 2019 pazar günü 'Hakkarililer Kültür Şenliği' düzenlenecektir. Bu şenliğimize Hakkari kültürünü, sanatını bir şenlik havasında çeşitli eğlencelerle hep birlikte yaşayacağız. Dernekler Platformu olarak Hakkari, Ankara, Mersin, Antalya, İzmir ve diğer illerde bulunan Hakkari dernekleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki günlerde Hakkari Dernekler Federasyonu ilanını yapacağız. Kıymetli hemşehrilerimizin destekleri bizleri güçlü kılacaktır" dedi.

Hakkari Kültür Derneği Onur Kurulu Başkanı Emekli Başmüfettiş Mustafa Tansu ise, İstanbul'da yaşayan Hakkarililer olarak kültürlerini burada yaşamak ve yaşatmak adına ilk adımları attıklarını söyledi. Tansu, "Derneğimiz ve dernekler platformumuz olarak kuracağımız Hakkari Dernekler Federasyonu bizleri daha güçlü kılacak ve daha geniş kitlelere ulaşacağız. Bunu da buradan söylemek isterim ki Hakkari dernekleri ve oluşturacağımız federasyon; Hakkari merkezi, ilçeleri, beldeleri ve köyleri kapsayan, himaye eden ve temsiliyet noktasında bir bütünlük oluşturacağız. Ayrıca hiçbir siyasi oluşum, parti ve inisiyatifin tarafı olamayacak, bütün siyasi parti ve görüşlere eşit mesafede olacağız. Amacımız Hakkari kültürünü, örf ve ananelerini, sanatını, tarihi dokusunu yaşatmak ve bizden sonraki nesillere gerçek Hakkari kültürünü tanımalarını ve yaşamalarını sağlamaktır" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA