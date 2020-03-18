HAKKARİ Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı
Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldıHAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü.
18.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:58
Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı
HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü. Ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 2 gündür yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Uslu köyünde ahırın çöktü. Ahırdaki 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari)-(DHA)
Kaynak: DHA