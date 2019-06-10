HAKKARİ Derecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdü
Derecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdüHAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Derecik'te sağanak, cadde ve sokakları göle dönüştürdü
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat devam yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü, taşkınlar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
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