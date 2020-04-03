Hakkari'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hakkari, Güncel

Hakkari'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Hakkari'den de destek devam ediyor.

03.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:58
Hakkari'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Hakkari'den de destek devam ediyor.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yaptığı açıklamada, ilçede 65 yaş üstü bireyler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kampanyaya Şemdinli'den de gereken desteği vereceklerini belirten Saklı, kampanyaya bir aylık maaşını bağışladığını bildirdi.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşımı bağışlayarak destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Hakkarili iş insanı Aytekin Karahanlı ise kampanyaya 100 bin lira destekte bulunarak, dünyanın tehlikeli ve ağır sonuçlar doğran bir salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Bu salgınla baş edebilmek için tüm dünyanın her zamankinden daha fazla kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Karahanlı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, küresel bir felaketin etkisini ülkemizde ekonomik açıdan hafifletebilmek amacıyla kampanya başlattı. Zor durumda kalmış insanlarımızın ihtiyacına bir nebze derman olabilmek amacıyla bu kampanyaya katılmayı yurttaşlık görevi olarak değerlendiriyorum. Dilerim bu felaket kısa zamanda son bulur."

Kaynak: AA

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