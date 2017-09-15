Hakkari'den Marmaris'e Gönül Köprüsü

Hakkari'den Marmaris'e tatile gelen öğrenciler gönül köprüsü oluşturdu.



Hakkari Valiliği koordinasyonu ve Marmarisli iş adamı Esat Tugay'ın katkılarıyla beş günlük tatil için ilçeye gelen öğrenciler, tarihi, turistik yerlerin yanı sıra koyları da tekneyle gezdiler.



Hakkarili 30 öğrenci, Marmaris'in Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Turunç, Bayır gibi turistik mahallelerini ve bazı okulları ziyaret etti.



Okullarda öğretmenlerle gönül köprüsü oluşturan öğrenciler, karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra sosyal projelerde birlikte olacak. 8. sınıf öğrencilerinden oluşun Hakkarili çocuklar, TEOG sınavına girecekleri yılın başında moral ve motivasyon da depoladı.



Öğrencilere Marmaris'te son gün veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, şube müdürleri, okul aile birlikleri başkanları ve öğrencilerin tatillerini karşılayan iş adamı turizmci Esat Tugay katıldı.