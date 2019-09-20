Hakkari'den Diyarbakır annelerine destek

20.09.2019 14:28

Hakkari'de bazı sivil toplum kuruluşları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı.

Valilik önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Temsilcisi İbrahim Adıyaman, anneliğin kutsal bir makam olduğunu anlattı.

Adıyaman, yıllardır yüreklerinde evlat hasreti çeken anaların çocuklarını daha oyun oynama çağındayken kendi rant ve emelleri için dağa kaçıran, oyuncak ve kalem tutması gereken ellere silah veren, onları kendi emellerine alet eden zihniyeti ve terörü lanetlemek için toplandıklarını belirterek "Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan annelerin sesini koşulsuz, şartsız duymalı ve duyurmalıyız. Tepkimizi en açık bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anne babayı çocuklarıyla sınamasın." dedi.

Terör örgütü PKK'nın anaların çığlığını bastırmak ve onları gündemden düşürmek için çabaladığını aktaran Adıyaman, şunları söyledi:

"Buradan hep birlikte sesleniyoruz, anaların sesini bastıramayacaksınız. Buradan tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum, PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır. 40 yıldır bu bölgede yaşayan bizler, terörden en çok etkilenen bölgelerin başında gelmekteyiz. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyorum, artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun, kimsenin maşası olmayın. Türk ve Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyorum."

Barış, kardeşlik, demokrasi ve insan haklarından bahsedenlerin bu sese kulak vermesi gerektiğine vurgu yapan Adıyaman, "Bu anaların sesi tüm milletin sesidir, teröre isyan, teröre lanetin sesidir. Susmak insanlığa ihanettir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA