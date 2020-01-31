Hakkari'den depremzedelere yardım eli

31.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:36

Türk Kızılay Hakkari Şubesince, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yönelik başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımların bir kısmı deprem bölgesine gönderildi.

Şube Başkanı Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, 27 Ocak'ta başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan battaniye, ısıtıcı, temizlik malzemesi ve gıda kolilerinden oluşan malzemelerin yüklendiği bir kamyonun deprem bölgesine yollandığını söyledi.

İlçelerden toplanan yardımların da yarın ikinci araçla bölgeye gönderileceğini belirten Bozkurt, "Şube başkanımızın öncülüğüyle on kişilik gönüllü Kızılay ekibiyle deprem bölgesine giderek orada depremzede kardeşlerimize hizmette bulunacağız. Hakkari halkımızın selamlarını ve taziyelerini ulaştıracağız. Hakkari halkımızın bu büyük duyarlılık ve desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA