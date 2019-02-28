Hakkari'den Başlayan Teknofest Zincirine Büyük Destek

TÜRKİYE'nin "ayakları yere basmayan festivali" TEKNOFEST 2019'da, geri sayım başladı. 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan festivalde başvurular bugün sona erdi. Bir milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen festivale, başvuruların son gününde sosyal medyada ilginç bir kampanya başlatıldı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin videosuyla başlattığı zincire aralarında bakanların da bulunduğu çok sayıda ünlü isim destek verdi.

BAŞVURAN OKULLAR VİDEODA

"Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST'te. Öyle değil mi?" sorusuyla zinciri başlatan Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ı etiketledi. Bu mesaj üzerine Kacır, "Kesinlikle öyle. Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te" diyerek, Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinin videosunu paylaştı. Kacır, attığı mesaja Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı etiketledi.

PAYDAŞ BAKANLARDAN SOSYAL MEDYA PASI

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da "Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak." mesajıyla Rize Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun videosunu paylaştı. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben yazdığı, "Ne dersiniz Sn. Bakanım?" sorusu ile TEKNOFEST'in tüm paydaş bakanlıklar ve kurumlarına pas attı.

BAKAN VARANK: MAŞALLLAH DERİM

Bakan Varank, oluşturulan TEKNOFEST zincirine hemen karşılık verdi. "Maşallah derim" yanıtını veren Varank, "Geleceğin Lider ülkesi Türkiye'yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz" mesajını yazdı. Bakan Varank, mesajına Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin videosunu eklerken, zincire dahil olması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu etiketledi.

ART ARDA MESAJ ATTILAR

Sosyal medyada oluşturulan zincir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile devam etti.

BAKANLAR TEKNOFEST ZİNCİRİNDE

Zincirin diğer halkalarını oluşturan isimlerin yazdıkları mesajlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu:

Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye'sini kurmak için TEKNOFEST'te yarışıyor! Alanya Hayate Hanım Ortaokulu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için Herkes #TEKNOFEST'te! Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Teori ve pratik #TEKNOFEST'te buluşuyor! Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı. Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Sen de orada mısın?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milli Teknoloji Hamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye'sini gençlerimiz kuracak! Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu. Herkes #Teknofest'te."

SON HALKA RESMİ HESAPTAN

Zincirin son halkası ise TEKNOFEST İstanbul'un resmi hesabından yapılan paylaşım oldu.

"Biz de yarışmacılarımız gibi heyecanlıyız! Türkiye'nin birikimi ve geleceği ile tanışma fırsatı #TEKNOFEST'te, 2019 Teknoloji Yarışmaları'nda! Bugün başvurular için son gün" ifadesi kullanıldı. - İstanbul

Kaynak: DHA