Hakkari'den acı haber!

05.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:10

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İHA