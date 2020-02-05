Hakkari'den acı haber!
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Hakkari'den acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

05.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:10
Hakkari'den acı haber!

: "Hakkari/Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İHA
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