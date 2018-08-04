Hakkari'den Acı Haber: 1 Polis Şehit Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından patlatılan EYP sonucu yaralanan 1 polis, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yolda düzenlen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1'i ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir polis memurumuz şehit oldu" denildi. Öte yandan olayda kullanılan patlayıcı miktarının yaklaşık 7-8 ton ağırlığında olduğu ifade edildi.

(İHA)