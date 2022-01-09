DİYARBAKIR - Hakkari'den 14 yıl önce dağa götürülen kardeşine kavuşmak için oturma eylemine katıldı - Haberler
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DİYARBAKIR - Hakkari'den 14 yıl önce dağa götürülen kardeşine kavuşmak için oturma eylemine katıldı

DİYARBAKIR - Hakkari'den 14 yıl önce dağa götürülen kardeşine kavuşmak için oturma eylemine katıldı
AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 860'ıncı gününde devam ediyor.

Hakkari'de 2008 yılında 19 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen kardeşi Kazım için Diyarbakır'a gelen ağabey Sinan Yüksekova da oturma eylemine dahil oldu.

HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için bekleyişini sürdüren aileler tarafından karşılanan Yüksekova, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyleme katılmak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini söyledi.

Kardeşinin 14 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü, ona kavuşmak istediğini dile getiren Yüksekova, "Kardeşimi HDP'den istemeye geldim. Kardeşim ve bir arkadaşı HDP'ye gidiyor, kandırılıp dağa götürülüyor." dedi.

Yüksekova, annesini ve babasını geçen yıl kaybettiğini anlatarak, ölmeden önce kardeşi için yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

Anne ve babasının kardeşini göremeden vefat ettiğini vurgulayan Yüksekova, "Kardeşimin daha fazla geç olmadan gelip teslim olmasını ve bizimle yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Hakkari'den 14 yıl önce dağa götürülen kardeşine kavuşmak için oturma eylemine katıldı

DİYARBAKIR - Hakkari'den 14 yıl önce dağa götürülen kardeşine kavuşmak için oturma eylemine katıldı

DİYARBAKIR - Hakkari'den 14 yıl önce dağa götürülen kardeşine kavuşmak için oturma eylemine katıldı

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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