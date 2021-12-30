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Hakkari'deki zincir markete para cezası

Hakkari'deki zincir markete para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari'de bir zincir marketin raf ile kasa fiyatları arasında fark olması nedeniyle zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bir zincir marketin raf ile kasa fiyatları arasında fark olması nedeniyle zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.

Bazı vatandaşların bir zincir markette raf ile kasadaki fahiş fiyat dengesizliği ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rafta 43 lira yazan ürünün kasada 55,50 lira olduğunu tespit eden zabıta ekipleri, zincir markete her bir ürün için 427 lira cezai işlem uyguladı. - HAKKARİ

Hakkari'deki zincir markete para cezası

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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