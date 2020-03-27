Hakkari'deki yaşlılar 'vefalı' ellere emanet Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında Hakkari'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezi' oluşturuldu. Türkiye geneli valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılıyor.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde harekete geçen emniyet, jandarma, Kızılay ekipleri, genelgenin yayımlandığı günden itibaren 17, Kızılay Hakkari Şubesi 20, İnsani Yardım Vakfı (İHH) 22 kişiye ulaşarak talepleri yerine getirdi. 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler; yemek, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor. Ekipler, kentin dört bir yanındaki talepleri anında karşılayarak, yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor.

İhtiyaçları karşılanan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine teşekkür ederek, korona virüs salgının bir an önce son bulması temennisinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA