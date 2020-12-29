Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı
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Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:57

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer'in cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer'in cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında dün karşı yönden gelen tırla çarpışan yolcu minibüsünde bulunan ve kazada yaşamını yitiren Yıldırımer (28) için Kayarcık Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.

Törene, Yıldırımer'in yakınları ile Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Kemal Belik ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Yıldırımer'in naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında dün Van'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır çarpışmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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