Hakkari'deki trafik kazası

22.09.2019 17:26

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Ünlüce köyü yakınında Kenan Taşın yönetimindeki otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Taşkın ile yanındaki Hüseyin Cankurtan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sıddık Demir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Köprücük köyüne getirilen Taşkın, Cankurtaran ve Demir'in cenazeleri, dini vecibeleri yerine getirildikten sonra köy mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Önceki gün, Taşkın idaresindeki otomobilin Ünlüce köyü yakınında dereye yuvarlanması sonucu, sürücü ve araçtaki Hüseyin Cankurtaran ölmüş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sıddık Demir de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA