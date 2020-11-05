Hakkari'deki terör saldırısına tepki

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç'ın çalışma odasından görüntü Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç'ın açıklaması - SiirtHak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç da Hakkari'deki terör saldırısını kınadı.

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç'ın çalışma odasından görüntü

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç'ın açıklaması

- Siirt

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç da Hakkari'deki terör saldırısını kınadı.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının altını çizen Olğaç, "3 işçinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. İşçi arkadaşlarımı rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardır aynı coğrafyada Türk, Kürt, Arap, kardeş gibi yaşıyoruz. Terör örgütü aramızı bozamayacak. Birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bir şehit çocuğu olarak bu ülkede teröre fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz