Hakkari'deki terör saldırılarına tepki

19.08.2019 14:02

Hakkari'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri, Şemdinli ilçesinde yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını lanetledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü terör saldırısında hayatını kaybeden Sezer Sönmez'in, ailesinin geçimini sağlamak için orada bulunduğunu söyledi.

Saldırının bölge halkını derinden üzdüğünü belirten Er, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarla halka zulüm yaptığını, insanların yaşam hakkını gasbettiğini vurguladı.

Er, "Başta terör destekçileri olmak üzere terör örgütünü nefretle, şiddetle kınıyorum. Bu acı olayı hafızamızdan silmek, unutmak mümkün değil." dedi.

Kanaat önderlerinden Mehmet Fırat ise Çatalca köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

Hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Fırat, son yıllarda devletin kararlı mücadelesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde "PKK'lı teröristlerin kaçacak delik aradığını" belirtti.

Fırat, terör örgütünün hain ve alçak saldırılarla içinde bulunduğu acziyeti bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgede terör örgütüne katılım bitme noktasına geldi. Vatandaşların güvenlik güçlerine sunduğu destekle PKK'lı teröristlerin artık bölgede barınma şansı kalmadı. Hain tuzaklarla güvenlik güçlerimize ve bölgedeki sivil vatandaşlarımıza zarar verme yoluna başvuruyorlar. Bölge halkımızın devletimize ve güvenlik güçlerimize verdiği destekle kısa zamanda PKK diye bir örgüt kalmayacak. Yıllarca terörle anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz bundan sonra doğal güzellikleri, ekonomisi ve yapılan yatırımlarla gündeme gelecek."

Şemdinli Güvenlik Korucuları, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ubeydullah Şen de saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Terör örgütünün savunmasız insanları hedef aldığını vurgulayan Şen, "Bu kiralık katiller er geç bitecektir. Türkiye büyük bir devlettir. Bu güçlü ülke her şeyin üstesinden geldiği gibi bu hainlerin de üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Şemdinli'de, 23 Temmuz'da İlhami Çelik, dün de Sezer Sönmez, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA