Hakkari'deki terör operasyonu

Hakkari'deki terör operasyonu

Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Hakkari'deki terör operasyonu

Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.
Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA
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