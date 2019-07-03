Hakkari'deki terör operasyonu

Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.

Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA