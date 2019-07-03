Hakkari'deki terör operasyonu
Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristler etkisiz hale getiriliyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari merkez ilc¸e kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist, 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayını gerçekleştiren terörist grubun içinde bulunuyordu.
Diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
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