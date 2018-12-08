Hakkari'deki Terör Operasyonu
Hakkari'de "terör örgütü PKK üyeliği ve propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hakkari'de "terör örgütü PKK üyeliği ve propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla il merkezi ve Yüksekova ilçesinde bu eyleme katılarak, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden birinin evinde mühürsüz oy pusulaları ele geçirilmişti.