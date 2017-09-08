Hakkari'deki Terör Operasyonu

Hakkari'de 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı yakalanan 2 kişinin, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 31 Ağustos saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Ogˆul köyü Kanires¸ Çes¸mesi bo¨lgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan I·brahim Sak ve Musa Tarhan, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesinden taburcu edildikten sonra çıkarıldıkları adli makamlarca 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."