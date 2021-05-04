Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi

Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan doğal şelale vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan doğal şelale vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde çıkan su kaynağı görsel bir şölen oluşturdu. Üst kısımları içme suyu olarak kullanılan su kaynağının alt kısmında geçen sürücüler ise araçlarından inmeden yıkanmasını sağlıyorlar.

Hakkari, Çukurca, Şırnak ve Irak istikametinden gelen yolcular ise burada araçlarını durdurarak hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Şelaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzara ile büyülendiklerini belirterek, muhteşem bir atmosfer yaşadıklarını söyledi. - HAKKARİ

Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi
Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Alışık Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakkari'deki şelaleye büyük ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:55:03. #1.15#

title