Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi sezona hazır
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Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi sezona hazır

26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:55
Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi sezona hazır

Uzun pistleri ve 4'lü telesiyej sistemiyle Hakkari'nin kış turizminde gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Uzun pistleri ve 4'lü telesiyej sistemiyle Hakkari'nin kış turizminde gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, yeni pistleri, 15 milyon liralık yatırımla kurulan 4'lü telesiyej sistemi ve diğer yatırımlarla misafirlerini ağırlayacak.

Açıldığı günden bu yana bölgenin yanı sıra İran ve Irak'tan da binlerce ziyaretçiyi ağırlayan merkezde, pist alanının çevresine güvenlik ağları çekildi, pistin bozuk olan kısımları da onarılarak sezona hazır hale getirildi.

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Tesislerde konaklama ve sporcuların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanan 120 kişilik otelin inşaat çalışmaları sürüyor.

Merkezde yürütülen çalışmaları inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kayak merkezinin sezona hazır olduğunu, otelin de gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Pistlerin belirli bölgelerinde güvenlik ağları konusunda yaşanan sıkıntının giderildiğini belirten Yıldırım, "Bu aksaklığı gidererek pistlerimizi hazır hale getirdik. Güvenliği en üst seviyeye tutarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Karın yağmasıyla ziyaretçilerimizi ağırlamayı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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