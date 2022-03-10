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Hakkari'deki koordinasyon kurulu toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Hakkari'deki koordinasyon kurulu toplantısı

Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Vali Akbıyık başkanlığında yapılan 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıya vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ

Hakkari'deki koordinasyon kurulu toplantısı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hakkari, 112, Politika, Haberler

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