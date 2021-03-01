Hakkari'deki kayak merkezi yatırımlarla bölgenin gözdesi haline geldi

Yılın büyük bölümünde dağ zirvelerinin karla kaplı olduğu Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'na inşa edilen kayak merkezi, yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Yılın büyük bölümünde dağ zirvelerinin karla kaplı olduğu Hakkari'de, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'na inşa edilen kayak merkezi, yapılan yatırımlarla bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları ve keşfedilmemiş güzellikleriyle kış ve dağ turizminin önemli merkezlerinden Hakkari, kayak merkeziyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehir merkezi ve beyaza bürünen yaylaların aynı anda izlenebildiği bölgeye 11 yıl önce inşa edilen Merga Bütan Kayak Merkezi, kente 12 kilometre mesafede bulunuyor. Kısa süreli yolculuğun ardından ulaşılan merkezde kayakseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak tesislere alınıyor.

15 milyon lirayı aşkın yatırım sayesinde standartları yükseltilen merkezde, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 4 pist, 1165 metrelik dörtlü telesiyej, 680 metrelik teleski, çocuklar ve aileler için 2 kızak alanı, dağ evi ve restoran bulunuyor.

Yurdun dört bir yanından, İran ve Irak'tan gelen turistlerin ilgi gösterdiği merkezde, telesiyejle 3 bin rakımın üzerindeki zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgede, nisan sonuna kadar eşsiz manzaraya karşı kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Merkezde herhangi bir sebeple mahsur kalan, kaybolan veya yaralanan ziyaretçiler için bölgede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri 24 saat hazır bekletiliyor.

Ziyaretçilerin konaklama ihtiyacının karşılanması için "Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında yapımına başlanan 120 yataklı otelin tamamlanmasıyla merkezin daha donanımlı hale getirilmesi hedefleniyor.

"Kayak merkezine inanılmaz bir talep var"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin turizm potansiyeliyle ilgili yaptıkları toplantılarda özellikle kış turizminin öne çıktığını, kayak merkezinin bu anlamda önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Kış turizminin gelişmesi için önemli yatırımlar yaptıklarını, kayak merkezindeki oteli gelecek yıl hizmete almayı planladıklarını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Telesiyeji yaptık, pisti uzattık. Tesisimiz daha donanımlı hale geldi. Kayak merkezine inanılmaz bir talep var. Irak'tan, İran'dan, Van'dan, Şırnak'tan insanlar kayak yapmak için buraya geliyor. Kış ve dağ turizmi ile Hakkari bölgenin cazibe merkezi olacak. Bu da Hakkari halkının ve ülke ekonomimizin istifadesine sunulacak. En güzel dağlar, en güzel ve en uzun süreli kar Hakkari'de. Biz de yapacağımız çalışmalarla bunu insanımızın hizmetine sunacağız. Türkiye'deki normalleşme süreciyle kar festivali yapmayı hedefliyoruz."

"Görsel bir şölen eşliğinde kayak imkanı sunuyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da kayak merkezinin her geçen gün daha çok sporcu ve kayakseveri ağırladığını belirtti.

Kayak merkezindeki pistlerin uzunluğunun 4 kilometreye çıkarıldığını aktaran Yıldırım, merkezde ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabilmesi için güvenlik ağlarını kurduklarını ve kapasiteyi artırdıklarını ifade etti.

Bu yıl ülkenin birçok yerinde beklenen yağışların gerçekleşmediğini, buna rağmen merkezde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu sene birçok kayak merkezinin kapalı olması, karın az yağması nedeniyle hem il dışından hem de komşu ülkelerden ciddi anlamda turist ağırladık. Kayak merkezinde 3 bin 10 rakıma kadar çıkılabiliyor. En yukarıya çıktığınızda bütün Hakkari'yi görebiliyorsunuz. Her taraf dağlık ve bembeyaz. Görsel bir şölen eşliğinde kayak yapıyorsunuz. İlimiz tur ve dağ kayağı konusunda da önemli bir potansiyele de sahip."

"Bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk"

Ankara'dan gelen Murat Türkyılmaz, kentte görülmesi gereken doğal güzelliklerin olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızı ziyaret etmek için geldim. Böyle bir tesisin olması çok önemli ve imkanlar çok iyi. Doğası harika. İnsanı rahatlatan bir manzara var." dedi.

Aslı Sancak da kayak merkezini çok beğendiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"Burada önemli imkanlar var. Doğasıyla, manzarasıyla, insanlarıyla çok güzel bir yer. Daha önce hiç bu kadar yüksek zirveler görmemiştim. Arkadaşlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştireceğiz. Çok eğlenceli anlar yaşıyoruz. Buraları herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı