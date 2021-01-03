Hakkari'deki kayak merkezi Kovid-19 tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakkari'deki kayak merkezi Kovid-19 tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı

03.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:46
Hakkari'deki kayak merkezi Kovid-19 tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak kayak takımı sporcularına hizmet vermeye başladı.

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak kayak takımı sporcularına hizmet vermeye başladı.

Valilik ile İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan, 15 milyon liralık yatırımla pisti uzatılan ve dörtlü telesiyej sistemi kurulan merkez, sezonu, kayak takımı sporcuları için açtı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu merkeze gelen sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalar için antrenörler gözetiminde antrenman yaptı.

Sporculardan Sema Zirek, 12 yıldır kayakla ilgilendiğini ve kent adına birçok derece elde ettiklerini söyledi.

Karın az olmasından dolayı bu yıl çalışmalara geç başladıklarını belirten Zirek, "Artrenörlerimiz bize çok destek veriyor. Daha önce imkanlarımız bu kadar fazla değildi. Bu sene yeni yatırımlarla kayak merkezimiz daha da güzelleşti. Biz de kulüpler arasında yapılacak müsabakalar için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda iyi derece almak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ryan Babel Metin Oktay Mesut Bakkal
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'deki kayak merkezi Kovid-19 tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 17:59:03. #1.14#
title