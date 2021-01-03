Hakkari'deki kayak merkezi Kovid-19 tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak kayak takımı sporcularına hizmet vermeye başladı.

Valilik ile İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle yapılan, 15 milyon liralık yatırımla pisti uzatılan ve dörtlü telesiyej sistemi kurulan merkez, sezonu, kayak takımı sporcuları için açtı.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu merkeze gelen sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalar için antrenörler gözetiminde antrenman yaptı.

Sporculardan Sema Zirek, 12 yıldır kayakla ilgilendiğini ve kent adına birçok derece elde ettiklerini söyledi.

Karın az olmasından dolayı bu yıl çalışmalara geç başladıklarını belirten Zirek, "Artrenörlerimiz bize çok destek veriyor. Daha önce imkanlarımız bu kadar fazla değildi. Bu sene yeni yatırımlarla kayak merkezimiz daha da güzelleşti. Biz de kulüpler arasında yapılacak müsabakalar için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda iyi derece almak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı