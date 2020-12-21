Hakkari'deki iş yerlerinde yağ ölçümü
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Hakkari'deki iş yerlerinde yağ ölçümü

21.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:09
Hakkari'deki iş yerlerinde yağ ölçümü

Hakkari Belediyesi Gıda ve Kontrol Birimi tarafından iş yerlerinde yağ ölçümleri yapılarak, ölçümlere uymayan yağlar ise imha edildi.

Hakkari Belediyesi Gıda ve Kontrol Birimi tarafından iş yerlerinde yağ ölçümleri yapılarak, ölçümlere uymayan yağlar ise imha edildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Birimi ekibi, kentteki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimlerinin ardından bu defa da iş yerlerindeki yağların ölçümü yapıldı. Hakkari Belediyesi Gıda ve Kontrol Birimi yetkilileri, "Kızartma yağları birden çok kez kullanıldığında, eğer ki iki kullanım arasındaki zaman fazlaysa kanserojen etki gösterir. Yanmış yağın asidik dengesi bozulmuştur. Buharı dahi, mide ve bağırsak kanseri, kalp damar ve şeker hastalıkları riskini iki katına çıkarmaktadır. Bu sebeple halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmeleri, yağlardan oluşan olumsuz etkilere karsı elimizde mevcut bulunan yağ ölçüm cihazımız ile ilimizdeki restoran ve pastanelerin yağ ölçümleri yapıldı. Ölçümlere uymayan yağlar üretimden alınarak imha edildi. Yağların uzun süre tekrar kullanılmaması yönünde esnafa uyarılarda bulunuldu" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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