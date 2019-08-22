Hakkari'deki içme suyu depoları yıkandı

22.08.2019 12:32

Hakkari Belediyesi büyük bir titizlik içerisinde yürüttüğü içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Hakkari Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depoları gözden geçirerek tek tek yıkamadan geçirdi. Boşaltılan içme suyu depoları itfaiye ekipleri tarafından büyük bir titizlikle tazyikli suyla yıkandı. Temiz bir görünüm kazandırılan su depolarındaki çalışmalar ise aralıksız olarak devam ediyor.



Hakkari Belediyesi yetkilileri ise, sağlık için oldukça önemli olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan depoları her defasından gözden geçirerek, tazyikli suyla yıkadıklarını belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA