Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Dağbaşı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
26.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:41

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Dağbaşı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava harekatı sonrası yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 el bombasının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildi."

Kaynak: AA

Manşet

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