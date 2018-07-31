Hakkari'deki Hain Saldırı Sonrası Futbol Dünyasından Terör Örgütüne Lanet Yağdı!

Hakkari'de gerçekleşen terör saldırısında kahraman askerimizin şehit eşi ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Futbol camiası ise bu duruma sessiz kalmadı ve sosyal medya üzerinden tepki göstererek ailenin yanında durdu.

''YAKINLARINA ve MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ''

İşte yapılan paylaşımlar:

Türkiye futbol federasyonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''Hakkâri Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu kahraman askerimizin şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'ya Allah'tan rahmet; yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz.'' dedi.

''11 AYLIK MELEK YAVRUMUZU KAYBETTİĞİMİZİ İÇİMİZ YANARAK ÖĞRENDİK''

Beşiktaş kulübü ise twitter hesabından, ''Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu bir askerimizin eşini ve 11 aylık melek bir yavrumuzu kaybettiğimizi içimiz yanarak öğrendik. Yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.'' dedi.

''TERÖRÜ LANETLİYORUZ!''

Fenerbahçe spor kulübü resmi sosyal medya hesabından, ''Hakkari Yüksekova'da hain saldırı sonucu şehit düşen astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeklerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Terörü lanetliyoruz!'' dedi.