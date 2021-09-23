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Hakkari'deki fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hakkari'deki fiyat denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ekipleri tatlı ve çorba sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ekipleri tatlı ve çorba sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, tatlı ve çorba işletmelerini tek tek denetleyerek fiyatları kontrol etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyatların üstünde fiyat belirlenemeyeceği konusunda işletmeleri uyaran ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacaklarını hatırlattılar.

Zabıta Müdürü Adil Demir, belirlenen fiyatların üstünde kendi kafalarına göre fiyat artışı yapan işletmelere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi. - HAKKARİ

Hakkari'deki fiyat denetimi

Hakkari'deki fiyat denetimi

Hakkari'deki fiyat denetimi

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