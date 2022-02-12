Hakkari'deki evlat nöbetine, 2 aile daha katıldı

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 26'ncı haftada da sürdürdü. Eyleme yeni katılan 2 aileyle birlikte aile sayısı 15'e yükseldi.

Hakkari'de PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler 26'ncı haftada 2 aile daha katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 15 aile, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atıp ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek, anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Aileler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı HDP binası önünde slogan atmayı sürdürdü. Bu sırada HDP'liler de yüksek sesle müzik çalarak eylemi bastırmaya çalıştı.

12 yaşındayken kaybolan kardeşi Ferman Kılıç için eyleme katılan Haşim Kılıç da kardeşinin gelip devlete teslim olmasını istedi.