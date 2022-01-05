Hakkari'deki evlat nöbetinde 24'üncü hafta

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten ailelerin başlattığı eylem, 24'üncü haftada da sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP binasına kadar yürüdü. Oğlu 13 yaşındayken kaçırılan Nihal Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım" dedi.

Hakkari'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 24'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atan aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında HDP'liler de yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalışırken, aileler yine slogan atarak tepki gösterdi.