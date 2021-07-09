Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
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Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta

Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü.

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü. Aileler, yüksek sesle müzik çalan ve seslerini bastıran HDP'ye tepki gösterdi.   

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. 12 aile, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıp, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak, PKK'yı protesto etti. Aileler, HDP il binası önüne geldiğinde, partililer de binanın balkonundan yüksek sesle müzik çaldı. Duruma tepki gösterip, binaya girmek isteyen aileler, kadın polisler tarafından engellendi. Aileler, daha sonra ellerine Türk bayrağı alarak 'Kahrolsun HDP' sloganları attı.

Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta
Hakkari'deki evlat nöbetinde 12'nci hafta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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