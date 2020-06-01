Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin bulundu.

Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi
01.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:06

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin bulundu.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.

Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.

Tır şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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