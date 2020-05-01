Hakkari'deki din görevlilerinin yardımları devam ediyor

Hakkari İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ekibi, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Hakkari İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ekibi, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Hakkari ADRB Koordinatörü ve Cezaevi Vaizi Yılmaz Önal ile Aksa Camii İmam Hatibi Medeni Kazak, iftarla sahur arasında vatandaşlara ulaşmak için çalışıyor. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, gündüz vakitlerinde valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevlilerin sahur vaktinde de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Gürbüz, "Korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların maaşları, kimi zaman 60-70 kilometre yol giderek evlerine kadar teslim ediliyor. Hayırsever vatandaşlarımız ile Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi tarafından bağışlanan yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Vaiz Yılmaz Önal ve İmam-Hatip Medeni Kazak, vakıf şubesi personeli Şuayp Taşçı ile beraber geceleri de iftarla sahur arasında yardım kolilerini fakir ve yardıma muhtaç ailelere götürmeye başladılar. Salgın başladığından buyana bütün görevlilerimizle vatandaşımıza hizmet için sahadayız ve müftülük olarak bu sosyal hizmette ön safta olmanın gayreti içerisindeyiz. Görevlilerimiz ile birlikte mahallelerde tarama yaparak en muhtaç ailelerden başlamak üzere imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi herkese ulaşmaya, ihtiyaçlarını gidermeye, maddi desteğin yanında manevi destek de vermeye çalışıyoruz. Salgın devam ettiği müddetçe vatandaşlarımızı evde kalmaya, Kur'an-ı Kerim ve diğer kitapları okumaya, aile bireyleri ile birlikte sosyal mesafeyi korumak kaydıyla evleri camiye çevirmeye ve İslam aleminin huzuru ile virüs salgının bitmesi için bol bol dua ve niyazda bulunmaya davet ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA