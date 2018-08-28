Hakkari'deki Askeri Aracın Devrilmesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman Karağlı'nın Beyşehir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Karaali Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, acı haberi ailesine iletti.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Kurban Bayramı öncesi iznini geçirmek üzere köyüne geldiği ve izninin bitmesine müteakip tekrar birliğine dönen Karağlı'nın, bekar ve dört kız kardeşinin olduğu öğrenildi.