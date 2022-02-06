Hakkari'deki '4'üncü Kar Festivali'nde Anadolu Ateşi gösterisi

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali'nin 2'nci gününde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, sahne aldı. Anadolu Ateşi'nin gösterisi, ilgiyle izlendi.

Hakkari'de, valilik ve belediye koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DAKA iş birliğiyle düzenlenen '4'üncü Kar Festivali'nin 2'nci günü, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle devam etti. Festivale Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Paraşüt gösterisi ve kar voleybolu etkinliğinin yapıldığı, Rengi-Hakkari Grubu'nun konser verdiği etkinlikte oyuncu, yönetmen ve komedyen Yılmaz Erdoğan da sahneye çıktı. Erdoğan, "En son 6 yaşındayken bu yaylaya gelmiştim. Sizinle burada buluşmak benim hayatımda unutmayacağım bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Bir insanı Hakkari'den çıkarabilirsiniz ama Hakkari'yi onun içinden çıkaramazsınız. Burası bizim yaylamız. Uzun yıllar sonra burada sizlerle bulaşmak beni mutlu etti. Önümüzdeki mayıs ayında burada turneye geleceğim. Devamını o zaman anlatacağım size. Bugün çocuklarımız, annem ve babam da burada. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

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